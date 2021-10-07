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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

07.10.2021 19:09
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar ve Bolvadin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar ve Bolvadin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Özkaldı, Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğünde bakanlık birimleri ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Daha sonra Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Bolvadin Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ilçeye bağlı Kemerkaya köyüne geçen Özkaldı, fidan dikti ve tedavisi tamamlanan iki şahin ile kekliği doğaya saldı.

Özkaldı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Atıksu Artıma Tesisi'nin daha önceki yıllarda bitirildiğini anımsattı.

Arıtılan sularla 905 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak tesisin inşaatını da yerinde gördüklerini dile getiren Özkaldı, "Belli bir noktaya geldik. Zaten sulama sistemi daha önce bitmişti. Şu anda destek verdik hızlandırdık. Hedefimiz önümüzdeki yıl sulama mevsimine kadar orada belli bir noktaya getirip, en azından ilk defa, kullanılmış sulardan arıtılarak yeniden işlemden geçirmek suretiyle ilk defa sulama yapacağız." dedi.

Özkaldı, bu sistemin, ülkede bu çapta ilk deneyimleri olacağını vurgulayarak, bunu da bakanlık olarak artırmayı düşündüklerini vurguladı.

1. Su Şurası çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Özkaldı, "Mart ayı sonunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede ilan edilmişti. Şu anda şura çalışmaları son hızıyla sürüyor. Yarın da, divan kurulu başkanıyım, toplanıp şura kararlarına gidecek önemli başlıkları çalışacağız. Ekim ayı son haftasında da Cumhurbaşkanımız tarafından şura sonuç kararları kamuoyuna deklare edilecek. Orada çalıştığımız konulardan bir tanesinin de ana başlığı bu konu. Kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesi konusu."

Özkaldı, uzun yıllar devam eden, Afyonkarahisar'ın en büyük projesi Çay Barajı'nı da artık tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi.

Devlet Su İşleri, Akif Özkaldı, Karahisar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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