Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

22.10.2021 15:11
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile davetliler katıldı. Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de özgüven kaybının mevcut olduğu bir dönemde büyük bir davanın liderliğine başladığını, 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu söyledi. Şentop, "O süreç devam ettirilseydi bugün Türkiye, tank motoru, uçak motoru üreten 3-5 ülkelerden birisi olmuştu. Fakat süreç içerisinde o yerli üretim motor teşebbüsü batırılıyor" dedi.

'BÜROKRASİ İÇERİSİNDE HAKİM OLMAK LAZIM'Başkan Şentop, Türkiye'de 1961 anayasasıyla beraber kurulan vesayetçi bir sistemin bulunduğunu söyleyerek, "Bu sistemin özünde ikili iktidar yapısı var. Birisi seçimle oluşan bir iktidar, diğeri ise seçime ihtiyacı olmayan ve sürekli olarak kalan bürokratik iktidar. 1965'ten itibaren Türkiye'de bütün siyasi hareketlerde bu tartışma yaşanmış. Nedir? İşte siyasi parti olarak harekete geçelim, millete derdimizi anlatalım, oy alalım, iktidar olalım, Türkiye'yi yönetelim. Ama birileri de diyor ki 'Tamam iktidar olabilirsiniz ama Türkiye'yi yönetemezsiniz.' Çünkü Türkiye'yi seçilen bu iktidar yönetmiyor, arka planda bir gizli iktidar, bizim 'vesayet' dediğimiz yapı var. Bu yönetiyor esas. O zaman bürokrasi içerisinde hakim olmak lazım. Türkiye'deki bu FETÖ hareketi de esasen siyaset yoluyla değil, gerçek iktidar olduğunu zannettikleri bürokratik iktidarı ele geçirmek suretiyle Türkiye'yi yönetme iddiasıyla yola çıkanlar ki; bunlar aynı 65'ten sonra yola çıkanlar. Rahmetli Erbakan Hocamız, işte şeffaf ve siyaset yoluyla milletin rızası ve onayıyla, milletin oyuyla ancak Türkiye'de iktidar olunabileceğine inanmış, her ne kadar teorik zemin öyle olmasa da 61 Anayasası zemini bunu mümkün kılacak bir mücadeleyi de ilave olarak yürütmeyi tercih etmiş" diye konuştu.

Şentop ayrıca, Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirterek, "Kendisinin ortaya attığı hususların birçoğunun geliştirilmesi ve günümüz dünyasına geliştirilerek katkı sunacak hale getirilmesi bizim bir mecburiyetimiz. Onların açtığı yolun gerek Türkiye gerek İslam dünyası için yakın zamanda ben genişleyerek ve hedefe ulaştıracak bir yola dönüşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.


TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

Necmettin Erbakan, Mustafa Şentop, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler 15:10 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı 14:53 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

Son Dakika Haberleri
15:12 Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu         
15:13
Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu         
14:56
Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor         
14:52
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement