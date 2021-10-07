Tekirdağ'da kurulan tesiste arıtılan atık sular yeniden kullanılıyor - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası tarafından kurulan tesiste arıtılan atık sular yeniden kullanılıyor.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, tesisin bulunduğu fabrikanın bahçesinde gazetecilere, tesiste günde yaklaşık 100 ton atık suyu arıtarak yeniden kullanıma hazır hale getirdiklerini söyledi.

Uzun yıllardır bu sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Tecer, "Çok kirli olan su, sistemde arıtılarak temizleniyor ve yeniden kullanılabilir hale geliyor. Bu projemizin iki amacı var. Birincisi ve genel amacı, doğal kaynaklarımızı ve su kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak. İkincisi ise suyu geri kazanarak bu bölgedeki sanayinin kullanımına tekrar sunmak." dedi.

Tecer, suyu "soğuk atmosferik plazma" yöntemiyle arıttıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"5 binler seviyesindeki kimyasal oksijen ihtiyacını 50'nin altına çekiyoruz. Özellikle de tekstil atık sularında yoğun iletken olan tuzluluğu 10'un altına çekiyoruz ki, bu, içme suyu kalitesindeki bir su demektir. Ayrıca boyahanelerden çıkan atık sulardaki renk problemi, bu bölgede aşılamayan sorunlardan bir tanesi. Biz soğuk atmosferik plazma ile renk problemini de sıfıra kadar indirebiliyoruz. Burada yeraltı sularının rezervlerinin korunması, yüzeysel suların da doğasına döndürülebilmesi için, deşarj edilen suların arıtılarak yeniden verilmesi gerekiyordu. Biz bu bölgede umut olabilecek, Ergene Havzası'nda ve burayı besleyen derelerin artık makus talihinden kurtarılabileceğinin işaretini vermiş bulunuyoruz."

Tecer, tesiste arıtılan suların boyama ve tekstil fabrikalarındaki yıkama işlemlerinde yeniden kullanıma sunulduğu kaydetti.