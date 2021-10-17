Tekirdağ'da "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 504'üncüsü Süleymanpaşa ilçesinde açıldı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu market, Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla 100. Yıl Mahallesi'nde hizmete girdi.

Türkiye'nin 504'üncü, Trakya'nın 36'ıncı, Tekirdağ'ın 5'inci şubesi olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışına Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Takımcı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Tarım Kredi Kooperatif Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bayırlı, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, TMO Müdürü Bihter Demiral, Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatif Bölge Müdürü Nedim Nar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 1000 tane açılacak dediği marketlerden birini açmak için buradayız. Bu hizmetler devam edecek. Süleymanpaşa'da, Çorlu'da, Çerkezköy'de var. Trakya'da 35 tane var bu marketlerden. Bugün 364sı olacak. İnşallah bu marketlerin sayısı artacak, içerisindeki ürün çeşitliliği artacak. Hedefleri vatandaşımızın tercihine, beğenisine güvenilir, temiz, olabildiğince organik gıdaların sunulmasıdır. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Müşterisi inşallah bol olsun, bereketli olsun."

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Ardından Vali Yıldırım, Köksal Kacır ve beraberindekiler Tarım Kredi Kooperatif Market'i gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.