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TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret - Son Dakika

TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret

06.10.2021 14:23
TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret

TEKNOFEST 2021'de projeleriyle başarı elde eden öğrenciler, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.

TEKNOFEST 2021'de projeleriyle başarı elde eden öğrenciler, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Mobil Çelebi" projesiyle Türkiye birincisi olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve "Akıllı Park Sistemi" projesiyle Türkiye ikincisi olan Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, Işıksu'ya projelerini tanıttı.

Işıksu, böylesi başarıların filizlenmeyi bekleyen bir tohum olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Adapazarı'mızdan nice Selçuk Bayraktar'lar yetişecektir ve sizler dünyaya başarılarla dolu imzalar atacaksınız. Bilimin, aklın ve hakikatin izinde, uzun ve meşakkatli yolda sizlere başarılar diliyorum. Daima yanınızdayız." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da Adapazarı'nda bilim, kültür ve sanatla yetişen çok sayıda öğrenci olduğunu aktararak, desteklerinden ötürü Işıksu'ya teşekkür etti.

TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Türkiye, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilerden Başkan Işıksu'ya ziyaret - Son Dakika
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