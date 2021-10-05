TEKNOFEST'te "Gale 48" projesiyle jüri özel ödülünü olan ekip Vali Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrikli araçlar kategorisine "Gale 48" projesiyle TEKNOFEST 2021'de jüri özel ödülü almanın gururunu yaşıyor.

Öğrencilerin, öğretmenlerinin de yardımıyla 2,5 ayda kendi atölyelerinde geliştirdikleri araç, 1 saatlik şarj ile yaklaşık 90 kilometre yol kat edebiliyor. Öğrenciler ve proje sorumlusu öğretmenleri başarılarını Muğla Valisi Orhan Tavlı ile paylaştı.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Tavlı, "Öğrencilerimiz, ilimizi gururlandıracak başarılı projeler geliştirdiler. Hepsini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarında emekleri bulunan anne ve babalarını, öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerini tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Tavlı, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yakup Tuna, Mete Mustafa Çakır, Uğurcan Köseoğlu, Hüseyin Gökçe, İsmail Hakkı Erten ile öğretmenleri Ali Uzun, Mesut Yeşilmenderes ve Teknisyen Hakan Karahisar'a çeşitli hediyeler verdi.