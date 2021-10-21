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TEM Avcılar Gişeleri'nde kamyon ve taksinin inatçı şoförleri böyle sıkıştı - Son Dakika

TEM Avcılar Gişeleri'nde kamyon ve taksinin inatçı şoförleri böyle sıkıştı

21.10.2021 12:50
TEM Avcılar Gişeleri'nde kamyon ve taksinin inatçı şoförleri böyle sıkıştı

TEM Otoyolu bağlantı yolu Avcılar Gişeleri'nde, iki sürücünün aynı anda geçmeye çalıştıkları sırada araçları gişede sıkıştı.

TEM Otoyolu bağlantı yolu Avcılar Gişeleri'nde, iki sürücünün aynı anda geçmeye çalıştıkları sırada araçları gişede sıkıştı. İtfaiye ekipleri kamyonu sıkıştığı yerden kurtarırken, oluşan trafikte de normale döndü. Kamyon ve takside ise hasar meydana geldi. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu bağlantı yolu Avcılar Gişeleri, Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı anda geçmeye çalışan taksi sürücüsü ile hafriyat kamyonunun sürücüsünün araçları gişede çarpışarak, sıkıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gişe ise trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu sıkıştığı yerden kurtardı, trafik de normale döndü. Kamyon ve takside de hasar meydana geldi.


TEM Otoyolu, İtfaiye, Avcılar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM Avcılar Gişeleri'nde kamyon ve taksinin inatçı şoförleri böyle sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Avcılar Gişeleri'nde kamyon ve taksinin inatçı şoförleri böyle sıkıştı - Son Dakika
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