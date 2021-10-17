THY ekibi, Afrika'da güneş kremiyle "hayat kurtarıyor" - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) kabin ve kokpitte görevli çalışanların kurduğu "İyilik Dostları" oluşumu, Senegal kırsallarında güneşten saklanan albino hastası çocukların yaralarına güneş kremiyle merhem oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albinoların gölgeden gelen yardım çığlığını işiten "İyilik Dostları" ekibi, Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile ülkenin başkenti Dakar'a ulaşan THY çalışanları, yaklaşık 50 albino ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'den gelen yardımlarla büyük mutluluk yaşayan çocukların heyecanı gözlerine de yansıdı.

"Onları güneşten bir nebze koruyabildiysek ne mutlu bize"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yardım kampanyasını düzenleyen ekipte bulunan THY Kabin Amiri Yusuf Babür Öztürk, "Biz Türk halkı olarak mazlum coğrafyalarda beklenen, gelişine sevinilen bir milletiz. Bugün bu mutluluğu albino kardeşlerimizin gözlerinde de gördük. Onları güneşten bir nebze koruyabildiysek ne mutlu bize. İmkanlarımız dahilinde çalışmaya ve başta ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Güneş kreminin hayat kurtardığına inanmak çok zor ama öyle"

Kabin Amiri Esra Kılıç ise işleri gereği çok farklı coğrafyalara gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seyahatlerde Afrika'da açlıktan ölen çocukları da gördük, Nepal'de dilenen çocukları da… Ülkemiz sınırlarında soğukla mücadele eden çocukları da gördük, Senegal'de güneş kremiyle hayata tutunan çocukları da. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Dakar'daki albino çocuklarla buluştuk. Güneş kreminin hayat kurtardığına inanmak çok zor ama öyle, inşallah annelerine doğal güneş kremi yapmayı da öğretmek istiyoruz, bu bizim hayalimiz."

Kabin Memuru Çağrı Kaya da bu çocukların Afrika'da halihazırda var olan yokluğun ve zor şartların arasında albino olarak dünyaya geldiğini, dünyada onlar kadar şanssız çocuk sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Bunu her düşündüğümde bugün iyi ki buradayım ve iyi ki onlar için bir şeyler yapma çabasına girdim diyorum. Vücuttaki bir pigmentin eksikliği hayatta neleri zorlaştırabilir ve bir güneş kremi bu zorluğa nasıl iyi gelebilir, bunu gözle görmek anlatması zor bir his." dedi.

THY ekibini, Senegal'deki yetimhane inşaatında karşılayan Senegal Ulusal Albinizm Derneği Başkanı Mouhamadou Bamba Diop, üç albino çocuk babası bir albino olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Dünyanın geri kalanı Afrika'daki Albinizmli insanları bilmiyor. Güneş kremi gündelik yaşamımız için çok önemli ancak burada ulaşması ve satın alması bir o kadar zor bir ürün. Bunun yanında insanlarımız eğitime, sağlık çözümlerine en basitinden yemeğe dahi ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu coğrafyada albino olarak doğduğunuzda sizi hayalet olarak görüyorlar. Dünyanın geri kalanını özel jetlerinin penceresinden aşağıya bakıp Afrika'yı, bizi fark etmeye davet ediyorum. Bugün buraya gelen Türk Hava Yolları ailesine ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum."

Konuya ilişkin sosyal medya hebasından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de "Bulutların üzerinde günümüzü aydınlatan güneş, Afrika'da hayat karartabiliyor. Arkadaşlarımız ise o hayatlara, albino çocuklara ulaşarak onları güneşten koruyor. Dünyanın bir ucunda çocukların hayatına dokunan, şefkatli elleriyle yaralarına merhem olan arkadaşlarım iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Albino hastalığı

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, Afrika'da bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen albinolar, başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyorlar.

Ancak albinolar için Afrika'da doğmanın kanserden daha büyük tehlikeleri de var. Kıtanın genelinde, büyülü veya sihirli olduklarına yönelik var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok albino saldırıya uğruyor. Albinoların hayatını tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenle