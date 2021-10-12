TOGG inşaatında inceleme - Son Dakika

Projenin Türkiye'nin 100 yılına damga vuracağını belirten Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobilini Türk milletiyle buluşturacağız." dedi.

Varank, üretim tesisinin tamamlandığında Avrupa'nın çevreye en saygılı fabrikası olacağını ifade ederek "Söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız." diye konuştu.

İŞLER YOLUNDA

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımı yaptığı, 18 Temmuz 2020'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle fabrika inşaatı başlatılan Türkiye'nin Otomobili'nde işler yolunda gidiyor.

FABRİKA İNŞAATINDA İNCELEME

Bakan Varank, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG'un Gemlik'teki tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Varank'a ziyaretinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti.

BRİFİNG ALDI

Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejileri hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durum ile ilgili brifing alan Varank, yeni açılan karayolları bağlantı yolunu yerinde incelendi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank şunları söyledi:

SÜRATLE DEVAM EDİYOR: Türkiye'nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, Türkiye'nin Otomobili projesi için Gemlik'teyiz. Türkiye'nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin Otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor.