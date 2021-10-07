Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Büyükliman Mahallesi'ndeki kavşakta, Mehmet K'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi ile Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 5751 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada serviste bulunan 11 öğrenci hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika