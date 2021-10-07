Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Büyükliman Mahallesi'ndeki kavşakta, Mehmet K'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi ile Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 5751 plakalı kamyonet çarpıştı.

Trabzon 'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

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