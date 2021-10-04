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Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada... - Son Dakika

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

04.10.2021 22:33

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada.

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Kavşakta tırın ve otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan traktöre otomobil ve tırın çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan traktöre tır ve otomobil çarptı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Mehmet Ali Duru idaresindeki 42 TF 081 plakalı traktöre önce Sedat B. idaresindeki 33 DPB 43 plakalı otomobil ardından Kudret S. yönetimindeki tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan traktör iki bölünürken, otomobil ise kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Ali Duru ile eşi Şengül Duru ve otomobil sürücüsü Kudret S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Ali Duru, eşi Şengül Duru ve otomobil sürücüsü Kudret S. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şengül Duru yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan traktöre önce otomobil ardından arkasından gelen tır hızla çarpıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...
Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...
Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...
Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Otomobil, Traktör, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada... - Son Dakika


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