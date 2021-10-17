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Tunceli'de Şubat ayında başlayan Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de Şubat ayında başlayan Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu sürüyor

17.10.2021 00:57
Tunceli'de Şubat ayında başlayan Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu sürüyor

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üstlenmesini engellemek, bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 5 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında bu güne kadar 1'i gri listede 4 terörist etkisiz hale getirilirken çok...

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üstlenmesini engellemek, bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 5 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında bu güne kadar 1'i gri listede 4 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mağara, sığınak imha edildi, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üstlenmesini engellemek, etkisiz hale getirmek ve bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 5 Şubat 2021 tarihinde Eren-7 Munzur-Mercan operasyonlar başlatılmıştı. Başladığı günden bu yana 143 operasyonun icra edildiği Eren-7 operasyonuna 607 tim ve 9 bin 105 personel katıldı. Aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride, 3'ü ise liste dışı aranıyordu. Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olan 171 mağara/sığınak tespit edilirken bu mağara ve sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İcra edilen operasyonlar sonucunda terör örgütlerine ait, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet Dragunov Keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve 58 tüp ile çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yine terörist unsurlarca arazide tuzaklanmış vaziyette bulunan 21 el yapımı patlayıcı ve 202 kilogram patlayıcı madde yerinde imha edildi.

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin katıldıkları eylemler aydınlatıldı"

Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 4 teröristin katıldığı eylemler güvenlik güçleri tarafından aydınlatıldı. 7 Mayıs 2021 tarihinde Ovacık İlçesi Ağaçpınar bölgesinde icra edilen operasyonda 1'i erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Ardıl Poyraz kod adlı Büşra Kaya'nın İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı tespit edilirken Kaya'nın 2016 yılında Ovacık İlçe merkezinde yapılan saldırı olayı, 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli- Elazığ karayolunda yapılan el yapımı patlayıcılı saldırı, 13 Temmuz 2017 günü merkez Atatürk Mahallesi'nde 2 JÖH personelinin yaralanması olayı ve Demirkapı Zarguit bölgesinde el yapımı patlayıcıların tuzaklanması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Fırat Erken kod adlı Ramazan Bayav'ın da 13 Mayıs 2020 tarihinde Erzincan merkez Çağlayan Karatuş mevkiinde el yapımı patlayıcılı saldırı olayını gerçekleştirdiği belirtilirken 16 Ağustos 2021 günü Eren-7 (Munzur Mercan) operasyonunda Hozat İlçesi Dağyurdu Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen Fedakar kod adlı Mehmet Şeyhmus Talmaç'ın ise 27 Mayıs 2018 tarihinde saat 17.40 sıralarında Ovacık Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına KTM sevk edilecek personel almak maksadıyla gelen s-70 Skorsky helikopterin inişi esnasında Zendelbaba Tepe istikametinden uzun namlulu silahlarla yapılan taciz ateşi olayı, 3 Haziran 2019 günü Tunceli Ovacık İlçesi Kazanç Mahallesi bölgesinde icra edilen operasyon faaliyet esnasında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada jandarma Teğmen E.D.'nin yaralanması ve Jandarma Uzman Çavuş E.Y.'nin şehit edilmesi olayı ile 13 Haziran 2019 tarihinde saat 17: 30 sıralarında Ovacık İlçesi Yukarıöveçler Mahallesi'nde Barge Tepede bulunan modüler kulenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca Belderesi sırtlarından uzun namlulu silahlar ile taciz ateşi açılması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. - TUNCELİ

Tunceli, Ovacık, Terör, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Şubat ayında başlayan Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de Şubat ayında başlayan Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu sürüyor - Son Dakika
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