Üye Girişi
Tunceli'nin şirin ilçesi "Ovacık" sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Tunceli'nin şirin ilçesi "Ovacık" sonbahar renklerine büründü

27.10.2021 11:11
Tunceli'nin şirin ilçesi

Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Tunceli'nin de Ovacık ilçesinde, sonbahar renklerine bürünen tabiat ilgi çekiyor.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Tunceli'nin de Ovacık ilçesinde, sonbahar renklerine bürünen tabiat ilgi çekiyor.

Sarp dağların arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, sonbaharın gelişiyle doğaya yansıyan sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin tonları görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Yüksek tepelerin kar yağışıyla beyaza büründüğü, alçak kesimlerde ise sonbahar renklerinin iyice doğaya yansıdığı ilçede, Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Vadisi ve Karaoğlan bölgesindeki ormanlar doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.

Sonbaharın güzelliklerinin yanı sıra vatandaşların kış öncesi çeşitli hazırlıklar yapması sebebiyle zorlukların da yaşandığı ilçede, yöre sakinleri bir yandan şehir stresinden uzakta doğanın keyfini çıkarırken, diğer yandan da kışlık yakacak ihtiyaçları olan odun toplayıp kesme gibi kış hazırlığı yapıyor.

Köylüler kışlık yakacak hazırlığı mesaisinde

Metrelerce kar yağması ve aylarca kar altında kalması sebebiyle yurtta "kara kış"ın çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen Ovacık'ta, şu sıralar yüksek rakımlı Konaklar, Burnak, Kozluca, Yukarı Öveçler, Işıkvuran, Yoncalı, Sarıtosun ve Yaylagünü köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlamak için zorlu mesai yapıyor.

Günün belirli saatlerinde köylerinin çevresinde bulunan ormanlık alanlara giden köylüler, balta ve hızar kullanarak kestikleri meşe, kavak ve söğüt ağaçlarını yük haline getirip at, eşek ve katırla evlerine taşıyor.

Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu ilçede, besiciler de mevsime bağlı otlakların yetersizliği ve yağışlar sebebiyle keçi, inek ve koyun sürüleri peşinde yorucu ve meşakkatli günler geçiriyor.

Her mevsim hayvanlarıyla ilgilenen besiciler, sabahın erken saatlerinde uyanarak ağıldan dışarı çıkardıkları sürüleri, otlakların bol olduğu ıssız ormanlardaki meralara götürüyor.

Kışın habercisi vargit çiçekleri güzelliği ile ilgi çekiyor

Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen kışın habercisi beyaz ya da mor vargit çiçekleri de güzelliği ile görenleri cezbediyor.

İlçede çadır kamp alanı işleten Yusuf Yerlikaya, AA muhabirine, Tunceli'nin el değmemiş ve keşfedilmemiş birçok doğal güzelliğinin bulunduğunu söyledi.

Kentin dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını belirten Yerlikaya, "İlimizde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış ayları ayrı bir güzel oluyor. Ovacık diğer ilçelerimize göre daha cazibe merkezi ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Sonbaharda hava çok güzel oluyor ve doğada harika bir görüntü oluşuyor. Ağaçlardaki görüntüler şu an çok güzel, bunu hissedebiliyor ve yaşayabiliyoruz." dedi.

"Bu doğaya zarar vermeyelim"

Yerlikaya, ilçede gezmeye gelen ziyaretçilerin doğayı kirletmemesini isteyerek, "Bu doğaya zarar vermeyelim. Bu doğa bulunmaz bir doğa. Şu an bulunduğum alanda o kadar güzel bir görüntü var ki bir tarafta su akıyor bir tarafta da rengarenk yapraklara sahip ağaçlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaklar köyünde yaşayan Fatma Derman ise zamanının çoğunu inek otlatmakla geçirdiğini anlattı.

Sonbaharda doğanın çok güzelleştiğini ifade eden Derman, "Ağaçlar kırmızı, sarı ve yeşil yapraklarla süslenmiş. Biz de güzellikler arasında hayvanlarla uğraşıyoruz ve zamanımız güzel geçiyor." dedi.

Cemal Derman da Ovacık'ın havasının sonbahar gelişiyle farklılaştığını ve belirli günlerde ormana odun kesmeye gittiğini dile getirdi. Derman, ormanda topladığı odunları evine getirip parçaladıktan sonra kış için odunlukta istiflediğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan Saray Dermanlı da sabahın erken saatlerinde güne başladığını ve sahibi olduğu ineğini sağarak ahırları temizlediğini aktardı.

Dermanlı, doğayla iç içe yaşamanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Her taraf sapsarı olmuş, çok güzel. Şehir yaşantısı güzel değil, köy yaşantısı daha güzel oluyor." diye konuştu.

Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü
Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü
Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü
Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü
Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü

Munzur Vadisi, Sonbahar, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'nin şirin ilçesi 'Ovacık' sonbahar renklerine büründü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar 11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler 11:08 Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
Bakan Özer, Bakan Özer, "Üzerinde çalışıyoruz" diyerek hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı düşüyor         
11:48
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti         
11:35
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:59
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'nin şirin ilçesi "Ovacık" sonbahar renklerine büründü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement