Son dakika haberi! Ümraniye'de iş yerinin alevlere teslim oluğu anlar kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de iş yerinin alevlere teslim oluğu anlar kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı iş yeri alev alev yanarken, mahalleli büyük panik yaşadı. İş yerinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nin bir iş yerinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri alevlere teslim oldu, Büyük panik şayana mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler ve mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin yükseldiği iş yerinde yangın, itfaiyenin çabasıyla söndürülürken polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.