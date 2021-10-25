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Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

25.10.2021 21:51
Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği aldığı bir ihbarı değerlendirerek, yapılan çalışmada M.Ö. (47) isimli şahsın otobüs ile İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alınması üzerine bahse konu şahıs Alaşehir otogarında yakalandı. Şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı 1.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bugün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda N.E. (31) isimli şahsın Yenice Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 37,07 gram kenevir tohumu, 2.68 gram esrar maddesi, 2.85 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan ortak çalışmalarda özel bir otomobil ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı şeklinde ihbar aldı. Ekipler yaptıkları çalışmayla bahse konu aracı Denizli - Salihli karayolu, Alaşehir Borsa Kavşağında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta bulunan K.Ç. (25) ve C.S. (34) isimli şahısların üst aramasında ve araçta yapılan aramada, 19.09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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