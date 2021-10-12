Vali Yazıcı, yeni İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ü kabul etti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan İsmail Başıbüyük'ü kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yazıcı, ziyarette, Antalya'nın turizm ve tarımda olduğu kadar sağlık yönünden de öncü şehirlerden olduğunu, ortak projelerle kenti özellikle sağlık turizminde daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Alternatif turizm çeşitlerinin önem kazandığına dikkati çeken Yazıcı, sağlık turizminin çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Antalya'nın denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla çok güzel bir yer olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu doğa ve iklimin yanı sıra Antalya tarihi ve kültürel değerlerin zenginliğiyle turistlerin beklentilerini karşılaması açısından sonsuz fırsatlar sunuyor. Turizmin başkenti bu güzel şehrimizde turizmi daha fazla nasıl çeşitlendirebileceğimiz adına sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Turizmi çeşitlendirme noktasında sağlık turizmi çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Antalya'nın sağlık turizmi konusunda çok önemli bir altyapısı var. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya'nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz."

-"Şehrimizi koronavirüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz"

Vali Yazıcı, salgının halen etkisini sürdürdüğünü ve önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşılama ve tedbirler sayesinde salgında düşüşün sürdüğünü aktaran Yazıcı, "Geçen hafta açıklanan illere göre 100 binde haftalık vaka sayısında 39,83 ile Antalya, Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak ve aşılama oranımızı daha da yükselterek bu düşüşü hep birlikte sürdürerek, şehrimizi koronavirüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Başıbüyük de Antalya'nın sağlık turizmi konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu ve bunu daha ileriye götürmek için çalışacaklarını ifade etti.???????