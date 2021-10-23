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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

23.10.2021 14:00

Van'da iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapan ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında arama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Van'da iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapan ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında arama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin kentte hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, toplamda 1600 lira para ve cep telefonu çaldığı belirlenen ve hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan arama kaydı bulunan şüpheliyi İpekyolu ilçesinde gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zanlının, bir iş yerinin kasasından para çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Asayiş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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