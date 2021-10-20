Yabancı öğretmenler Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

Erasmus Projesi kapsamında Sincan İlkokulu'nun hazırladığı "Exchanges Of Digital Ünity Technology" (Edu-Tech) projesi kapsamında Beypazarı'na gelen proje ortağı olan ülkelerin öğretmenlerine ilçe gezdirildi.

Letonya, Polonya, Hırvatistan, Romanya ve İspanya'dan Türkiye'ye gelen öğretmenler, yaptıkları çalışmaların ardından gezi turuna çıktı.

Proje hazırlama ekibinde bulunan İngilizce öğretmeni Hülya Ayyıldız Çakır, projenin amacının öğretmenlerin bilgisini artırmak olduğunu söyledi.

Projenin, öğretmenlerin dijital bilgisini artırmak ve öğrencilerin dijital platformlara eşit erişmesini sağlamak olduğunu belirten Çakır, "Bunun yanında öğrencilere teknolojiyi, sadece telefonda ve bilgisayar oyunlarında değil, öğrenme sürecinde kullanmayı öğretmek ve yeni öğrenilen metotları eğitsel uygulamalara entegre etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje ortağı öğretmenler, Türkiye'yi çok güzel bulduklarını ve projeler sayesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirilerini daha iyi tanıdıklarını söyledi.