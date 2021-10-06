Yahşihan Belediyesi'nden öğrencilere büyük destek - Son Dakika

Bu protokol ile öğrencilere KPSS, DGS, ALES, YDS, YÖK DİL ve Genel İngilizceye hazırlıkta destek olmak amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK HEDEFLENİYOR

Yahşihan Belediyesi, Akın Dil Eğitim ve Pegem Akademi işbirliği ile Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine yönelik indirim protokolü imzalandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın katkıları ile imzalanan protokolde, öğrencilere KPSS, DGS, ALES, YDS, YÖK DİL ve Genel İngilizceye hazırlıkta destek olmak hedeflendi. Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde gerçekleştirilen imza törenine Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Akın Dil Eğitim Kurum Müdürü Serhat Karatekin, Pegem Akademi Kurum Müdürü Ahmet Özgür ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"BİRKAÇ ÖĞRENCİYİ BELEDİYE DESTEKLEYECEK"

Ödeme güçlüğü yaşayan öğrenciler için Yahşihan Belediyesi'nin bir kota oluşturacağını ve birkaç öğrencinin öğrenim masraflarını belediyenin karşılayacağını belirten Başkan Türkyılmaz; "Eğitimde; Yahşihan Yenişehir, büyükşehirler hariç tek üniversitesi olan ilçe ve bu da bizi onurlandırıyor. Böyle bir protokol imzalamak da hem belediyemiz adına hem de sevgili gençler adına önem verici bir olay. İnşallah bütün gençler faydalanır eğer imkanımız olursa özel isteklerimiz de olacak. Ödeme zorluğu yaşayan öğrenciler olursa belediyemizin belli bir kotası olsun, birkaç öğrenciyi de belediye desteklesin. Çocuklara buradan da hediyemiz olsun." dedi.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Protokol sonrası konuşan Pegem Akademi Kurum Müdürü Ahmet Özgür; "Bu protokolle Yahşihan'da ikamet eden ve Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören herkese Pegem Akademi ve Akın Dil Eğitim Kurumları olarak tüm programlarımızda yüzde 20'ye varan indirimler yapacağız. Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'a da eğitime verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMLE BULUŞTURUYORUZ"

Akın Dil Eğitim Kurum Müdürü Serhat Karatekin ise yaptığı açıklamada; "Kırıkkale Yenişehir'e ve Kırıkkale Üniversitesi'ne öğrenciler geliyor. Biz de burada iki farklı eğitim kurumu Akın Dil Eğitim ve Pegem Akademi olarak Belediye Başkanımızın ve belediyemizin desteği ile öğrencilerimizi eğitimle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.