Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor - Son Dakika

Muğla'da 29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan ve ardından Milas, Bodrum, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer ilçelerinde arka arkaya çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar ormanlık, 8 bin hektarı da arazi olmak üzere toplam 60 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.

Ağustos ayının ortalarında kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından, yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları başlatıldı. Muğla'nın 8 ilçesinde yaşanan büyük çaplı orman yangınları sonrası sahalarda kesim ve temizlik çalışması sonrası fidan dikimi gerektiren bölgeler fidan dikimine hazır hale getiriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve bölge müdürlüğü ekipleri tüm zamanlarını yanan sahalarda geçiriyor. İlk yağışların ardından fidan dikimine hazır hale getirilen bölgelerde fidan dikimleri yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl meydana gelen orman yangınlarında yanan alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk etapta yanan alanların temizliği ve ardından yapacağımız ağaçlandırma çalışmaları için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)