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Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

22.10.2021 11:55
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Sultangazi'de 6 katlı binanın 5'inci katında yangın çıktı.

Sultangazi'de 6 katlı binanın 5'inci katında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2034 Sokak ta bulunan 6 katlı bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Saat 10.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 92 yaşında olan Sultan Alpaydın isimli kadın mahsur kaldı. Daireden duman yükseldiğini fark eden bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadın komşuları tarafından dışarı çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sür'atle gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşlı kadını komşuları bir an olsun yalnız bırakmadı. Haber alır almaz olay yerine gelen torununun ise baba annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı kadını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Olayı anlatan komşusu Rahib Ahmedov, ise, "Çay paydosu idi annem telefonla aradı yangın çıktığını söyledi. Koşarak geldim bizim üst komşu teyze mahsur kalmıştı. Kapıyı kırarak onu çıkarmaya çalıştık. İtfaiye gelene kadar yangını söndürdük. Yangın prizden mi çıkmış elektrikten mi çıkmış bilmiyorum. Teyze içeride mahsur kalmıştı. Kimsede yoktu kapıyı kırarak çıkardık" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika


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