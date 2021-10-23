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Yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı - Son Dakika

Yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı

23.10.2021 00:57
Yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı

YARGI Reformu Strateji Belgesiyle, belirlenen tarihte yargı önünde bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

YARGI Reformu Strateji Belgesiyle, belirlenen tarihte yargı önünde bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

Dördüncü Yargı Paketiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, sadece ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

İHEP'TE SOMUT HEDEFLER ARASINDAÖzgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen yargısal uygulamalar gözden geçirilirken, İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) da konuya ilişkin somut hedefler konuldu. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden biri de yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu. Yapılan düzenleme ile sadece ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla serbest bırakılması imkanı getirildi. Ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda önemli bir değişiklik olan düzenleme kapsamında yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10 Eylül'den bugünde kadar bu kapsamda kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek serbest kaldı.'SADECE İFADESİ ALINMAK ÜZERE' YAKALAMA KARARI BULUNANLAR, CUMHURİYET SAVCISININ EMRİYLE SERBEST BIRAKILIYORLARYürürlüğe giren düzenleme uyarınca gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet Savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet Savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor.TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEYENE PARA CEZASI

Kanuni düzenleme uyarınca serbest bırakma her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkandan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından para cezası veriliyor.


Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Özgürlük, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı - Son Dakika
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