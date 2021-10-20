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Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor - Son Dakika

Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor

20.10.2021 12:37
Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesine yönelik beklentiler artarken ülkede kol gezen kıtlık çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesine yönelik beklentiler artarken ülkede kol gezen kıtlık çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), şubat ayında Yemen'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 500 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, ayrıca aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 50'sinin akut yetersiz beslenme riski altında olduğu uyarısı yaptı.

Başkent Sana'daki Es-Sebin Hastanesinde başta kansızlık, raşitizm ve depresyon olmak üzere birçok hastalığa yol açan yetersiz beslenme nedeniyle onlarca çocuk tedavi görüyor.

Mehyub Dahhan da yaklaşık 7 yıldır şiddetli bir savaşa sahne olan ülkede çocukları yetersiz beslenme ve açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan yüzlerce Yemenliden biri.

Aileler çocuklarının tedavisine güç yetiremiyor

AA muhabirine konuşan Dahhan, kızı Hedil'in bu hastanede tedavi görebilmesi için büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Hastanenin bir odasında tedavi gören kızına yaşlı gözlerle bakan baba, yorucu bir iş gününün ardından eve geldiğinde, kızının tüm zorlukları unutturacak bir gülümsemeyle kendisini karşıladığı günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

Hedil'in 4 ay kadar önce yetersiz beslenme nedeniyle rahatsızlandığını aktaran Dahhan, "Kızımın tedavisi için çok uğraştım ama boşunaydı. Sonunda borç para alıp, onu Sana'daki yetersiz beslenme tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir tıp merkezine nakletmeye karar verdim." diye konuştu.

Ancak seyahat ve tıp merkezinde ikamet masrafları nedeniyle Hedil'in hastaneye nakledilmesinin 70 günden fazla geciktiğini söyleyen baba Dahhan, sonunda bir hayırseverin kızının hastalığını duyup kendisine tedavi için yardımcı olduğunu söyledi.

Dahhan, "Sıfırın altını görmüştük. Koşullar kızımı yetersiz beslenmeyle ve acılarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bıraktı. Ben yevmiyeli işçi olduğum için ona gereken yiyeceği sağlayamadım, bu günlerde iş imkanları neredeyse yok denecek kadar az." dedi.

Sana'da kızının yanında olmak için 30 bin riyal (yaklaşık 50 dolar) karşılığında bir oda ve banyodan oluşan bir dükkan kiraladığını aktaran Dahhan, "Ancak geçen ay kirayı ödeyemediğim için dükkan sahibi beni ve çocuklarımı kapının önüne koydu. Bu yüzden hastane bahçesinde kalmak için para ödedik." ifadelerini kullandı.

Ülkede kıtlık kapıda

BM Gıda ve Tarım Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün son raporları, Yemen'de 2020 yılında çocuklarda akut ve şiddetli akut yetersiz beslenme sorununun yüzde 22 oranında arttığını gösteriyor.

Dünya Bankası da Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki Hacce, Amran ve Cevf kentlerinde kıtlık benzeri durumların bulunduğu uyarısı yaptı.

BM Yemen Koordinatörü David Gressly ise yedi yıllık savaşın ardından ülkede 20 milyon insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtti.

Gressly, Yemen'in dünyanın en kötü insani krizine tanık olduğunu, özellikle sağlık tesislerinin yıkımı gölgesindeki ve kıtlığın kapıda olduğu ülkede çözüm bulunmazsa bu krizin daha da büyüyeceğini vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor
Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor
Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor
Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor
Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler, Depresyon, Raşitizm, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de kol gezen kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
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