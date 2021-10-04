Yer sincaplarının drone şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti - Son Dakika

Yer sincaplarının drone şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti

Aynı aileden 3 yer sincabının, kendilerini yerden görüntüleyen droneyi fark ettikleri sırada yaptıkları hareketler ve şaşkın bakışları gülümsetti

ISPARTA - Isparta'da doğal yaşam alanlarında yerden drone ile görüntülenen aynı aileden 3 gelenginin (yer sincabı) şaşkın bakışlarım gülümsetti.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği içerisinde 171 memeli türünden biri olan Anadolu Yersincabı Sincapgiller (Sciuridae) familyasından Gelengiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur bölge sorumluluklarında yapılan koruma, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Isparta'daki doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi. Yuvalarına yakın bir bölgeye konulan droneyi fark eden aynı aileden 3 gelenginin şaşkın bakışları görüntülere yansıdı. Yuvalarından zaman zaman çıkıp etrafı kolaçan eden sevimli hayvanlar, uzun bir süre droneyi inceledi.

En büyük tehlikeleri yaşam alanlarının sürülmesi ve zehirli yemle

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Isparta il sınırları içerisinde yaşayan gelengiler için en büyük tehlikenin, yaşam alanları olan steplerin sürülmesi ve tarım alanı haline getirilmesi olduğu belirtildi. Yine çiftçiler tarafından kullanılan pestisit-zehirli yemlerin de bu tür için başka bir tehlike olduğu aktarıldı.