Yolcu otobüsünde 3 kilo 620 gram esrar ele geçti - Son Dakika

AYDIN'da jandarmanın bir yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada 3 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aydın- Denizli karayolu Serçeköy Mahallesi çıkışında durdurulan otobüste 'Dilbaz' ve 'Mark' isimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada, köpekler silindir şeklindeki metal boruya tepki verdi. Kırılan boruların içinde folyolanmış 10 paket halinde 3 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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