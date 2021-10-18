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YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu - Son Dakika

YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu

18.10.2021 19:24

YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı ülkelerindeki Türk diasporasına mensup gençleri Ankara'da bir araya getirdi.

YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı ülkelerindeki Türk diasporasına mensup gençleri Ankara'da bir araya getirdi.

TYB dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasına mensup yeni neslin aralarındaki iletişimi güçlendirmek, eğitim ve çalışma hayatlarına katkı sağlayarak ihtiyaçlarına cevap vermek adına "Diaspora Gençlik Buluşması" düzenliyor. "Genç Yüzler Yeni Sözler" mottosuyla başlayan toplantı 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Ankara'da özel bir otelde başlayan etkinliğe 14 ülkeden 30 genç katılıyor. Programda mini toplantılar, vizyon konuşmaları, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Buluşmanın açılışı YTB Başkanı Abdullah Eren ile beraber Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'da katılım gerçekleştirdi.

"Dünyada 7 milyon Türk'ün olması Türk diasporasının varlığını bizlere gösteriyor"

Daha önce de "Diaspora Gençlik Buluşması" gibi programlar gerçekleştirdiklerini belirten Abdullah Eren, "21. Yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, bu zamanda yaşayan, Müslüman olmaktan gurur duyan fakat bunun yanı sıra tarihin hiçbir döneminde kıta Avrupa'sında Müslüman'ın ve Türk'ün varlığını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla kıta Avrupa'sında, Güney İspanya'da Endülüs devleti 1492 yılında yıkılana kadar Müslümanların bir varlığı vardı. Sonra Kuzey Afrika'ya bir çekilme oldu. Ama hem bu iş göçü vesilesiyle hem de yine Kuzey Afrika'dan Fransa bata olmak üzere Avrupa ülkelerine son 80 yıldır yoğun göçün sebebiyet verdiği durum, bugün sadece Avrupa'dan 5 milyon Türk'ün, dünyada da 7 milyon Türk'ün olması Türk Diasporasının varlığını bizlere gösteriyor" dedi.

"Ayakları yere basan bir özgüven, bizim en çok ihtiyacımız olan duygu"

Yapılan çalışmalarda merkeze özgüven kavramını koyduklarını söyleyen Eren, "İçi boş bir özgüvenden, hamasi bir özgüvenden bahsetmiyorum. Ayakları yere basan bir özgüven, bizim en çok ihtiyacımız olan duygu, his ihtiyacımız olan gücümüz olacak. Bu özgüvene sahip olmak için çok fazla etkenimiz gücümüz var ona eminim. Ben bu programlarda genç arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz de birkaç dili çok iyi konuşan ve çok kültürlü bir dünyada zaman zaman çoklu aidiyeti de geliştirmiş, birkaç ülkede sosyalizasyon süreçlerini geçirebilmiş çok hızlı adapte olabilen, zaman zaman bunun handikaplarını da yaşayabilen ama kesinlikle dünyayı anlama noktasında bir çok ülkede ki gence nazaran çok daha imkanları bulunan bir Avrupalı Türk gençliği görüyorum" diye konuştu.

"14 ülkeden gelen gençler birbirlerini tanımış olacak"

Programın kazanımlarından bahseden Eren, "14 ülkeden gelen gençler birbirlerini tanımış olacak. Çok farklı backgroundlardan gelen insanlar birbirlerini tanımış olacaklar ve network kurmuş olacaklar. Biz sizleri tanımış olacağız. Gerek dijital medya üzerinden gerekse bulunduğunuz ülkelerde yapacağınız her türlü çalışmada bizler sizlere destek olacağız" ifadelerini kullandı

YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu
YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu
YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu
YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ankara, Europe, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB, Türk diasporasının gençlerini Ankara'da buluşturdu - Son Dakika


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