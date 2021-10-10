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Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

10.10.2021 17:57
Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyon kapsamında mağara içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 11 adet savunma tipi el bombası, 9 adet roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 adet Doçka mühimmatı, 12 adet PKM Bixi tüfeği mühimmatı, 70 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 23 adet pil, 1 çift ayakkabı, 5 adet çanta, 2 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 adet lokal anestezik ampul, 4 adet enjektör, 38 adet muhtelif hap, 1 adet radyo, 1 adet ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova, Mühimmat, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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