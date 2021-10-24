Üye Girişi
Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor

24.10.2021 11:00
Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Afrika'da çalışan medya mensuplarına Türkçe dersi veriyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Afrika'da çalışan medya mensuplarına Türkçe dersi veriyor.

Tunus YEE ile Rabat YEE'nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe eğitim programına Tunus, Cezayir ve Fas'ta çalışan yerel medya mensupları katılıyor.

Tunus YEE Müdürü Melih Yediyıldız, medya mensuplarına yönelik Türkçe eğitimi ve YEE'nin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

"Eğitimimize Tunus, Cezayir ve Fas'tan yoğun ilgi var"

YEE olarak farklı meslek grupları için özel ders verdiklerini belirten Yediyıldız, "Uzun zamandır medya mensuplarının Türkçe eğitim talebini bu sene Tunus AA Ofisinin desteği ile gerçekleştirdik. Bu ay başladığımız eğitimimize Tunus, Cezayir ve Fas'tan yoğun ilgi var. Kursiyerlerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Geçen yıl Tunuslu diplomatlara yönelik de Türkçe eğitim kursu açtıklarını hatırlatan Yediyıldız, "Dünyanın birçok yerinde YEE olarak diplomatik misyonlara, ülkelerin bürokratlarına da Türkçe kursları sunduk. Tunus'ta 2018 yılından itibaren devam eden Türkçe kurslarımız bu doğrultuda fiziki olarak devam ederken Tunuslu diplomatlarımıza yönelik geçen sene başlattığımız çevirim içi Türkçe kurslarımıza bu sene de devam ediyoruz." dedi.

"Meslektaşlarımla beraber Türkçe dersleri almaktan dolayı çok mutluyum"

Kursa katılan gazetecilerden Hind Abdussamed ise uzun zamandır Türkçe eğitimi almak istediğini ve YEE'nin bu konudaki desteğinden dolayı çok müteşekkir olduğunu belirtti.

Abdussamed, "Yıllardır Türk dizilerini seyrediyorum, bu yüzden Türkçeyi sevmeye başladım. Yaptığım meslekte de sevdiğim bu dili kullanmak için Türkçe öğrenmek istedim. Şu an meslektaşlarımla beraber Türkçe dersleri almaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Türkçe dünyada en çok öğrenilen 5. dil haline geldi

Enstitü Müdürü Yediyıldız, YEE'nin dünyanın birçok noktasında Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak üzere bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizim de felsefesini benimsediğimiz Yunus Emre'nin temel yaklaşımı da budur; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım'. İrtibata geçeceğiz ki başka ülkelerdeki güzellikleri biz alalım, biz de güzelliklerimizi başka ülkelere taşıyalım."

YEE'nin uluslararası başarısını geçen yıl perçinlediğini belirten Yediyıldız, "2020'deki göze çarpan faaliyetlerimizden biri Türkçeyi dünyada en çok öğrenilen 5'inci yabancı dil haline getirmemiz oldu. Burada değerli olan iki unsur görüyoruz. Birincisi, Türkiye'nin gerçek kapasitesini, insanlığını, özelliğini ve farklılığını dünyayla buluşturmak. İkincisi ise yurt dışında faaliyet gösteren paydaş kurumlarımızın artık aynı dili konuşmaya başlamasına şahit olmak." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen Türkçe eğitimi durmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çevirim içi eğitim ile çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yediyıldız, şu bilgileri verdi:

"Özellikle salgın döneminde başlattığımız çevirim içi eğitimleri artırdık. Bu bağlamda mart ayından itibaren bütün dünyada 5 stratejik bölge belirleyerek ücretsiz Türkçe eğitimi sunduk. 30 bin kişiyi 6 aydır eğitiyoruz. Şu anda 20 bin ilave müracaat var. Dünyanın her tarafında düzenli bir şekilde haftada 6 saat sunduğumuz Türkçe kurslarımıza kayıtlı öğrencilerimiz derslerine sorunsuz bir şekilde devam ediyor."

Tunus'ta 2018'de açılan YEE, yüz yüze ve çevirim içi Türkçe eğitimlerinin yanı sıra yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle Türk kültürünü de tanıtmayı amaçlıyor.

Kuzey Afrika, Yunus Emre, Tunus, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler 11:10 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor 11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek 10:46 Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu 10:39 Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son Dakika Haberleri
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:36 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu         
10:40
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi         
10:21
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 11:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement