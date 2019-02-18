Son Dakika Haberleri: HABEV Başkan Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

HABEV Başkan Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

1 saat önce

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı , Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

HABEV Başkan Kazım Kurt'u Ziyaret Etti, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İsmail Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kılıç, Odunpazarı'nda 5 yıllık görev sürecinde pek çok projenin gerçekleştiğini dile getirerek, hayata geçirdiği çalışmalar için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "İsmail Kılıç ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi. Sivil Toplum örgütleri sürekli temas halinde olduklarını ve onların düşüncelerini, görüşlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kurt, 31 Mart seçimlerinden sonra da bu katılımcı anlayışı sürdüreceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:36 Kaynak: Bültenler

Odunpazarı Belediyesi, İsmail Kılıç, Odunpazarı, Hacı Bektaş Veli, Güncel
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