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HABUR MODERNİZE EDİLDİ - Son Dakika

HABUR MODERNİZE EDİLDİ

30.09.2021 09:57

TÜRKİYE'nin Irak'a açılan tek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarıyla araç ve yolcular için büyük kolaylıklar sağlandı.

TÜRKİYE'nin Irak'a açılan tek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarıyla araç ve yolcular için büyük kolaylıklar sağlandı. Irak'tan yurda giriş yapan yolcular artık tünel adı verilen 424 metre uzunluğundaki koridordan geçerek tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Habur Sınır Kapısı'nda, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan modernizasyon çalışmaları 2 yılda tamamlandı. Daha büyük ve geniş araç çıkış peronlarının yapıldığı gümrük kapısında, arama hangarları, kontrol ve muayene peronları, depolar, şoför bekleme salonu, cami, yolcu tüneli yapılarak daha konforlu hale getirildi. Gümrük sahasında fiziki alan genişletilmesi yapıldı.

YOLCU TÜNELİ YAPILDI

Nuh'un gemisine benzetilerek yeni yapılan cami, estetik yapısı ile ilgi çekerken, 424 metre uzunluğunda da yolcu tüneli hazırlandı. Sürücüler tarafından yolcu tüneli girişine bırakılan yolcular, valizleriyle birlikte ısıtma ve soğutma özelliği bulunan tünelden geçerek X-ray araması ve pasaport işlemlerini sıralı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Aşı olmak isteyenler için de tünelde Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce açılan stantta kolaylıkla aşı yapılıyor. Ayrıca tünelde bulunan kafeteryada mola veren yolcular, market alışverişi yapma imkanı da buluyor.

ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Habur Sınır Kapısı'ndan 2021 yılı ağustos ayı istatistiklerine göre giriş- çıkış yapan araç sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2020 yılında giriş çıkış yapan araç sayısı günlük ortalama 3 bin 371 olurken, 2021'in ilk 8 ayında ise bu sayı günlük 3 bin 709 olarak kayda geçti. Yine 2020 yılında günlük 4 bin 272 olan yolcu giriş çıkış sayısı, 2021 yılının ilk 8 ayında günlük ortalama 6 bin 788 oldu.

ALINAN ÖNLEMLER İLE KAÇAKÇILARA GEÇİT VERİLMİYOR

Sınır kapısında 2018'de 1621 kaçakçılık olayı ile 54 milyon 190 bin 026 TL, 2019'da 997 kaçakçılık olayı ile 40 milyon 208 bin 814 TL, 2020'de 709 kaçakçılık olayı ile 51 milyon 990 bin 581 TL ve 2021 Ağustos ayı itibari ile 416 olay ile 58 milyon 066 bin 949 TL'lik kaçak ürün ele geçirildi. Gümrük sahasında alınan ek güvenlik önlemleri ile birlikte önceki yıllara göre kaçakçılık olaylarında büyük düşüş görüldüğü belirtildi.

HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ
HABUR MODERNİZE EDİLDİ

Habur Sınır Kapısı, Türk Lirası, Tragger, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HABUR MODERNİZE EDİLDİ - Son Dakika


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