Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen Türkiye plakalı iki tırda 1 milyon 50 bin lira değerinde 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen Türkiye plakalı iki tırda 1 milyon 50 bin lira değerinde 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Habur Gümrük Kapısı'na gelen araçlara ilişkin yapılan risk analizi çalışması sonucu, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türkiye plakalı iki tır, riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçlara ilişkin, Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemlerinde ihbar kaydının bulunması şüpheyi arttırdı.


Şüpheli araçlar gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında araçlarda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine çay tütün dedektör köpeği aracılığıyla arama yapıldı. Dedektör köpeğinin tır araçlarının dorsesinin tabanına tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın soğuk hava tertibatı altındaki bölme söküldü. Dorsenin orijinal yapısının kaçak sigaraları saklamak amacıyla değiştirildiği anlaşıldı. Araçların altında bin 300 santimetre uzunluğunda, 5 adet zula olarak tabir edilen bölmelerin oluşturulduğu ve bu bölmelere halat düzeneği bağlanarak sigaraların gizlendiği tespit edildi.


Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde iki araçta ele geçirilen 74 bin paket sigaranın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 50 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Söz konusu kaçak sigaralara el konulurken konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Habur Sınır Kapısı, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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