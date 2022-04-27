Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği - Son Dakika
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Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği

27.04.2022 11:25

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Hekimlik ve Sosyal Sorumluk Projeleri' dersi kapsamında, başkentin simgelerinden Kuğulu Park'ta doktor önlüklerini giyerek, temizlik yaptı.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Hekimlik ve Sosyal Sorumluk Projeleri' dersi kapsamında, başkentin simgelerinden Kuğulu Park'ta doktor önlüklerini giyerek, temizlik yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıfta öğrenim gören 15 öğrenci, 'Hekimlik ve Sosyal Sorumluk Projeleri' dersi kapsamında doktor önlüklerini giyerek, Kuğulu Park'ta çöp toplayıp, temizlik yaptı. Öğrenciler, hem parkı temizledi hem de çevre konusunda farkındalık oluşturdu. Hacettepe Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer, tıp eğitimi ana bilim dalı kapsamında yapılan 'Hekimlik ve Sosyal Sorumluk Projeleri' dersi kapsamında bu tür projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Başer, "Ana konumuz çevre olduğu için bununla ilgili nasıl bir yankı uyandırabiliriz, toplumda nasıl bu konuda dikkatleri çekebiliriz, diye beraberce birkaç toplantı planladık. Bu toplantılar sonucunda özellikle halkın çok geldiği, daha dikkat çekebileceğimiz, etkinlikleri gösterebileceğimiz birkaç park üzerinden ilerlemeyi düşündük. Kuğulu Park'tan ilk izin geldiği için ilk başlangıç yerimizde burası oldu" dedi.

Doç. Dr. Ayhan, etkinliklerindeki ilk amacın, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Amaçlarımızdan bir tanesi de çevre temizliği ile ilgili olarak dikkatleri çekmek. Özellikle pandemi döneminde çeşitli maskelerin çok fazla sokak kirliliğine neden olması ayrıca izmaritler gibi maddelerin de kirliliğe neden olmasından dolayı kendi önlüklerimizi giyip parkta dağılarak çöpleri toplayıp, hem toplumun farkındalığını kazanmak hem de böyle küçük bir temizlik etkinliği gerçekleştirmek istedik. Ayrıca bir fotoğraf etkinliği de kendi aramızda planladık. Hem arkadaşlarımız kendi küçük grupları içerisinde hem de genel bir büyük grubumuz olarak sonrasında fakültemizde bu sefer hem öğretim görevlilerinin hem de diğer öğrencilerin katılacağı bir fotoğraf sergisi planladık farkındalık oluşturmak adına" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)-

Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği
Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği

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Kaynak: DHA

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