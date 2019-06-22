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Hacı adaylarına seminer

1 saat önce

Sinop'tan hacı adaylarına "Hacca Hazırlık" semineri verildi.

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Sinop'tan hacı adaylarına "Hacca Hazırlık" semineri verildi.

Düzenlenen seminerde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel, Abdullah Söylemez, Ayşe Gül Gürbüz, Kefevi Camii İmam Hatibi Ekrem Ünal tarafından hacı adaylarına bilgiler aktarıldı.

"Sizler Kab-i Muazzama'ya bu seneki hac ibadeti için çağrılmış ve Cenab-ı Hakk'tan gelen davete icabet eden seçilmiş elçilersiniz" diyen İl Müftüsü Çelik, sözlerine hac ibadetinin faziletini anlatarak devam etti.

Seminer akabinde hacı adayları, Suudi Arabistan'ın sıcak olmasından dolayı menenjit ve çocuk felci hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olması ve bu hastalıklardan korunmak amacıyla aşı oldular.

Sinop Boyabat İlçe Müftüsü İsa Sağlam'ın kafile başkanı olarak görevlendirildiği hac yolculuğunun, 13 Temmuz 2019 tarihinde 108 hacı adayı ile birlikte Samsun Havalimanından Medine-i Münevvere'ye başlayacağı, 22 Ağustos 2019 tarihinde de Cidde Havalimanından Samsun Havalimanına dönüş için hareket edeceğinin planlandığı belirtildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Müftü, Hac, Sinop, Güncel
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