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Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Bahçelievler'de anıldı - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Bahçelievler'de anıldı

18.12.2021 18:37
Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Bahçelievler'de anıldı

Bahçelievler Belediyesi, düşünce ve öğretileriyle sevgi, birlik, beraberlik ve barış öğütleyen Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750. yılında çeşitli etkinliklerle andı.

Bahçelievler Belediyesi, düşünce ve öğretileriyle sevgi, birlik, beraberlik ve barış öğütleyen Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750. yılında çeşitli etkinliklerle andı.

Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve ortaya koyduğu düşüncelerinin ele alındığı programın açılışında İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından çerağ duası ile semah töreni yapıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu çerçevede hem valiliklerce hem belediyelerce hem de Bakanlık olarak birçok anma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Demircan, Anadolu irfanının önemli şahsiyetlerine işaret ederek, " Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, bunlar bizim toplumumuzun tevazusunu, paylaşma ruhunu anlatan, toplumumuzun kimliğinin hamurunu yoğuran önemli abidevi şahsiyetlerdir. Bunların hayatlarındaki öğretileri, bizim memleketimizdeki kardeşliğimizin de özetidir." dedi.

Bu abidevi şahsiyetleri daha yakından tanımak gerektiğini ifade eden Demircan, şöyle devam etti:

"Bu şahsiyetlerin hayat felsefelerini irdelemek, oradaki sırları keşfetmek, toplumsal bütünlüğümüzün oluşması anlamında da yol gösterici öğeler barındırıyor. Dolayısıyla ben dün sema ayini izledim, bugün de bir semah izledim. Aralarında gerçekten ritüel olarak hiçbir fark yok. İkisi de hakka, iyiliğe, doğruluğa, Cenab-ı Allah'tan aldığımız iyilikleri kullara, insanlara nasıl bir araya getireceğimizi anlatan inanılmaz kültürel ritüeller. Bu çerçeveden bakıldığında gerçekten anlayacağımız, anlatacağımız ve dünyaya aktaracağımız çok önemli kıymetler var. Malum bütün insanlık savaşlardan bıktı. Buna çare olacak da yine Anadolumuzun bu önemli şahsiyetlerinin hayat felsefeleridir."

"Onun insanlara bakış açısını, insanlara vermek istediği düşünceyi anlatmalıyız"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Sünni, Alevi herkesin kardeş olduğunu ve belediye olarak kimseyi hiçbir zaman ayırt etmediklerini belirterek, "Eğer biz ilgilenmezsek, birbirimize sahip çıkmazsak toplumumuz katmanlara ayrılıyor, farklılaşıyor. Aslında birbirimizden farkımız yok." diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini, bakış açısını anlatmanın gerekli olduğuna dikkati çeken Bahadır, "Onun Mevlevi duruşunu, mihmandarlığını, insanlara bakış açısını, insanlara vermek istediği düşünceyi anlatmalıyız. Onun yazdığı kitaplardan insanlar büyüyor, onun sözleriyle insanlar hareket ediyor. Mesela bizim Yeniçeri ocağımız da Hacı Bektaş Veli'yi pirleri olarak kabul ediyor. Ben bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa video bağlantısıyla katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Hacı Bektaş Veli hakkında komisyon bünyesinde bu yıl yapılan çalışmalardan bahsetti.

Programda ayrıca Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş, Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Sezgin ve Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun konuşma yaptı.

Hacı Bektaş Veli'yi ele alan bir serginin de katılımcıların beğenisine sunulduğu programda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Ali Yaman, "Erenlerin Ser Çeşmesi Hünkar Hacı Bektaş Veli" isimli bir sunum yaptı.

Program bünyesindeki konferansta ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden Prof. Dr. Armağan Coşkun, "Anadolu Alevi Müzik Kültüründe Yedi Ulu Ozan", Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsünden Dr. İlgar Baharlu "Büyük Horasan'dan Anadolu'ya Hünkar Hacı Bektaş Veli" konulu bir konferans verdi.

Program sonunda Volkan Yılmazer ve Çiğdem de Türk halk müziği konseri gerçekleştirdi.

Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Bahçelievler, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Bahçelievler'de anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Bahçelievler'de anıldı - Son Dakika
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