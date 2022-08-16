HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU

16.08.2022 13:28

HACI Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu.

HACI Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu.

Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye'nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, Hacıbektaş ilçesindeki mekanları ziyaret ederek, dua ediyor. Çilehane mevkisinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.

Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi'nden geldiğini belirterek, "Buradaki delikli taştan halk arasındaki inanca göre geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanlar geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.

YORUMLAR
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Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı 2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor 2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor
Kaynak: DHA

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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