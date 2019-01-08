Son Dakika Haberleri: Hacı Halit Ağa Konağı İçin Bakanlık Devreye Girdi

Hacı Halit Ağa Konağı İçin Bakanlık Devreye Girdi

2 saat önce

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı olan Gürleyik Mahallesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan tarihi Hacı Halit Ağa Konağı için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Hacı Halit Ağa Konağı İçin Bakanlık Devreye Girdi, System.String[]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı olan Gürleyik Mahallesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan tarihi Hacı Halit Ağa Konağı için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Geçen aylarda medyada yer alarak gündeme taşınan ve CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü tarafından da Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 bütçe görüşmelerinde dile getirilen tarihi Hacı Halit Ağa Konağı ve Hamamı için bakanlık 50 bin lira bütçe ayırdı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Dr. Jale Nur Süllü "Kültür ve Turizm Bakanlığınca yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Maliye Hazinesi adına tescil ve Bakanlık tahsislerinin gerçekleştirilerek, yatırım çerçevesinde onarımının değerlendirileceği bilgisi tarafıma yazılı olarak bildirilmişti. Bu bildirimin ardından yargı sürecini öğrenmek için yaptığımız araştırmada, Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 24.07.2017 tarihinde açılan davanın 27.06.2018 tarihinde sonuçlanmasına karşın, Bakanlığın onarım için bütçe ayırmadığını tespit ederek gündeme taşımıştım. Bakanlığın sesimizi duyarak, konak ve hamamın restorasyonunun tamamı için olmasa da yıkılmak üzere olan duvarın askıya alınması için bütçe ayırdığı haberini aldık. Duyarlılığı için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Gürsoy'a Eskişehirimiz adına teşekkür ederim. Tarihi konak ve hamamın daha fazla zarar görmeden onarımı ve güçlendirilmesi için aynı duyarlılığı, Valimiz Özdemir Çakacak'ın da göstereceğine inanarak, Yatırım İzleme Komisyonu Başkanlığı bütçesinden kaynağın aktarılıp projeye başlanmasının ve şehrimize yeniden kazandırılmasının takipçisi olacağım" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
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