Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı başladı - Son Dakika

Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı başladı

13 dakika önce

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı start aldı.

Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı başladı, System.String[]

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı start aldı.

Erciyes'te bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasında bir araya gelen 15 ilden 50'nin üzerinde dağcı, burada yapılan toplantının ardından tırmanışa başladı. Sporcular, Tekir gondol ve Zümrüt Tesislerini kullanıp bir süre yürüyerek 2 bin 800 metrede bulunan Çobanini mevkisine ulaşacak.

Çobanini'nde kamp kuracak grup, sabaha karşı saat 04.00'de zirve tırmanışı için hareket edecek.

Grubun yarın saat 14.00 gibi dönmesi planlanıyor.

Kulübün yönetim kurulu üyesi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin tamamının tecrübeli olduğunu ve tırmanışı gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Son günlerde Erciyes'in yoğun kar yağışı aldığını hatırlatan Yılmaz, "Tırmanış geçen yıllara oranla daha zor olacak ama ekip üyelerimiz bu zorluğun üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Kulüp başkan Yusuf Hakan Özdemir de tırmanışta birçok faktörün etkili olduğunu belirterek, "Hava şartları, karın durumu, ekibin performansı gibi birçok faktör tırmanışı etkiliyor. Umarım kazasız belasız sağlıklı bir faaliyet olur." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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