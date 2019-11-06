Hacıoğlu da Naim filminde

İsmail Hacıoğlu filmde, şampiyonlar şampiyonu haltercimizin Türkiye'ye ilticası sırasında yardım eden gözü kara ekibin içinde yer alıyor.



Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun hayatından kesitler sunan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", 22 Kasım'da vizyona giriyor.



Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmin konuk oyuncuları arasında sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi İsmail Hacıoğlu da rol alıyor.



1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan haksızlıklar zirveye ulaşmışken, her Bulgaristan Türk'ü gibi Naim Süleymanoğlu'nun da adı değiştirilmiş,uluslararası müsabakalara yeni ismiyle katılmak zorunda kalmıştı. Tüm bunlara dayanamayan sporcumuz, yaşanan haksızlıkları dünyaya haykırmak için hayatını hiçe sayarak özgürlüğe iltica etti. Bu kararıyla çözüm yönünde dev bir ilk adım atıldı, milyonlarca soydaşımızın sesi oldu.



Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş rol alıyor.