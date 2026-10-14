Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum - Son Dakika
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Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

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Daha önce 5 ay süren bir evlilik deneyimi olan ünlü şarkıcı Hadise, Orta Doğu'nun popüler talk show programı #ABtalks'a konuk olarak özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sunucu Anas Bukhash’ın sorularını yanıtlayan pop yıldızı, hayatında kimse olmadığını belirtmesine rağmen yeniden nikâh masasına oturmaya ve anne olmaya sıcak baktığını ilk kez bu kadar net ifadelerle dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, Orta Doğu'nun öne çıkan talk show programlarından ABtalks'a konuk oldu. Sunucu Anas Bukhash’ın sorularını yanıtlayan Hadise, özel hayatına ve gelecek planlarına dair son derece samimi açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN BEKLEDİĞİNDEN DAHA ERKEN OLABİLİR" 

Programda sunucunun "Yeniden evlenir misin?" sorusuna tereddütsüz "Evet" yanıtını veren Hadise, evliliğe bakışını şu sözlerle dile getirdi:

"Yeniden evlenmek istiyorum ve bunun gerçekleşeceğine gerçekten inanıyorum. Hatta insanların beklediğinden daha erken bile olabilir. Her şey mümkün."

"HAYATIMDA BİRİ YOK AMA NİYETİN GÜCÜNE İNANIRIM" 

Sunucunun "Hayatında biri mi var?" sorusu üzerine şu an bir ilişkisi olmadığını belirten ünlü popçu, "Hayır, yok. Ama ben niyetin ve tezahürün (manifest) gücüne inanıyorum. İçimden gelen his bu çünkü anne olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin "Anne olmak istiyorum" açıklaması üzerine sunucu Anas Bukhash, "Bir partner ararken ana motivasyonun bu olmamalı, asıl tehlike burada" diyerek bir uyarıda bulundu. Hadise de bu tespite hak vererek "Evet, doğru" yanıtını verdi.

Hadise'nin Orta Doğu'da geniş kitlelerce izlenen yayındaki bu samimi itirafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

KISA SÜREN EVLİLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü şarkıcı, 2022 yılının nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, 5 ay süren evlilik Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla tek celsede sonlanmıştı. Ayrılığın ardından uzun süre sessizliğini koruyan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise'nin, aradan geçen sürenin ardından yeniden evliliğe ve anne olmaya sıcak baktığını açıklaması dikkat çekti.

Orta DoğuMagazinEvlilikHadiseSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • solomonexpert42 solomonexpert42:
    Hadise Evlilik İçin Acele Etme Evlilik Nasip İşi 0 1 Yanıtla
  • Kral Cıplak Kral Cıplak:
    evli ve zengin erkek lazım ona mamafih usta bir avcı 0 0 Yanıtla
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