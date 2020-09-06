Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinden Gölbaşı ilçesine giden Ahmet Doğan idaresindeki 46 KL 511 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Doğan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN