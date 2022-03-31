Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

31.03.2022 10:00
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıca Mahallesi Birlik Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Ü. idaresindeki 26 AEB 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan C. idaresindeki 26 PE 686 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan C., Firdevs Ceren C., Sabriye S., Saadet S., Müzeyyen E. ve Baturay S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı Otomobil dereye uçtu Otomobil dereye uçtu

Eskişehir, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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