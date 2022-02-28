Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

28.02.2022 20:55
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Yalı Mahallesi Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyreden Ümit Ç. idaresindeki 55 ACP 330 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde savruldu. Yol kenarındaki şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan Ümit Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

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HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi

Hastane, Tragger, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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