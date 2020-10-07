Kavşağı dönerken hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı 3 yaralı - Son Dakika

Kavşağı dönerken hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı 3 yaralı

Kavşağı dönerken hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı 3 yaralıMERSİN'de kavşaktan dönmek isterken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı, 3 yolcu yaralandı.

Kavşağı dönerken hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı 3 yaralı MERSİN'de kavşaktan dönmek isterken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı, 3 yolcu yaralandı.Kaza, merkez MERSİN'de kavşaktan dönmek isterken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı, 3 yolcu yaralandı.Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağı önünde meydana geldi. Şoförünün ismi açıklanmayan 33 M 0826 plakalı yolcu minibüsü, kavşağı dönmek isterken karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 AT 4576 plakalı hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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