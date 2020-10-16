Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

16.10.2020 23:32

Son dakika 3. sayfa haberi... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da otoyolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucun 4 kişi yaralanırken 4 kişide öldü.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'da otoyolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucun 4 kişi yaralanırken 4 kişide öldü.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakalı henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık ekipleri 4 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirledi.

Ölenlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Otomobil, Tarsus, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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