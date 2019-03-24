Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ve ortaokulları arası düzenlenen Genç
Muhafızlar Hafızlık Yarışması bölge finali, Van
'da düzenlendi.
Van Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmaya Van, Hakkari
, Bitlis
, Siirt
, Şırnak
, Mardin
, Diyarbakır
'daki imam hatip lisesi ve ortaokullarından 11 hafız katıldı.
Programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, genç hafızların gelecek için umut olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Türkiye
genelinde hafızlık yarışması düzenlediğini ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:
"Bu çok önemlidir. Sizin geldiğiniz Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Mardin gibi illerimiz 1800'lü yıllarda bölgesine, Ortadoğu'ya ilim saçan kentlerdi. Her biri, birer medrese ve tasavvuf ocağıydı ama bugün geldiğimiz noktada belki de Ortadoğu'nun en çok sekülerleşen kentleri oldu. 100 yıldan fazladır bu bölgede bu yapıyı çökertmeye yönelik özel projeler uygulandı. İnşallah aynı kentler, bölgesine ve dünyaya ilim, irfan, medeniyet, hoşgörü ve tasavvuf kültürünü yayan yerler olur. Sizler o küllerden tekrar doğan filizler olursunuz."
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, lise kategorisinde Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Evin, ortaokul kategorisinde Siirt Molla Halil İmam Hatip Ortaokulundan Mehmet Said
Güler birinci seçildi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.