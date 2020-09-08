Hafızlık kursunu başarıyla tamamladılar

İslahiye Müftülüğü'ne bağlı erkek ve kız kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla tamamlayan 1 kadın ve 2 erkek öğrenciye diploma verildi.

İslahiye Müftülüğü'ne bağlı erkek ve kız kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla tamamlayan 1 kadın ve 2 erkek öğrenciye diploma verildi. 2020 Yılı 2. Dönem hafızlık kursuna giden 5 öğrenci, haziran-temmuz ayında yapılan Hafızlık Tespit Sınavına girdi. Sınavda başarılı olan 1'i kadın 3 kursiyere diplomaları Müftü Fırat Kahraman tarafından makam odasında takdim edildi. Müftü Kahraman, yeni hafızları tebrik ederek hafızlıklarını geliştirmeleri ve hayat boyu devam ettirmeleri dileğinde bulundu.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:43 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Hafızlık kursunu başarıyla tamamladılar - Son Dakika

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