Hafızlık kursunu başarıyla tamamladılar - Son Dakika

İslahiye Müftülüğü'ne bağlı erkek ve kız kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla tamamlayan 1 kadın ve 2 erkek öğrenciye diploma verildi.
2020 Yılı 2. Dönem hafızlık kursuna giden 5 öğrenci, haziran-temmuz ayında yapılan Hafızlık Tespit Sınavına girdi.
Sınavda başarılı olan 1'i kadın 3 kursiyere diplomaları Müftü Fırat Kahraman tarafından makam odasında takdim edildi.
Müftü Kahraman, yeni hafızları tebrik ederek hafızlıklarını geliştirmeleri ve hayat boyu devam ettirmeleri dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
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