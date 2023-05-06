Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

06.05.2023 21:43

Son dakika: Hatay'da freni patlayan hafriyat kamyonu asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. İlk belirlemelere olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun freni, Topboğazı mevkisinde Belen yokuşundan indiği sırada patladı. Refüjü geçen kamyon önündeki tıra çarptı. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçlara da çarpıp sürükledi.

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

ASKER UĞURLAYAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Yolun karşısına geçen hafriyat kamyonu, asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı


6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.

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Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler

Asker Eğlencesi, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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