Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı - Son Dakika
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

14.05.2022 07:58
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Yurt genelinde bugün yağış beklenmezken, sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bahar yağmurları etkili olacağını açıkladı.

Hava sıcaklıklarının Pazar günü iç kesimlerde biraz azalacağı, Pazartesi gününden itibarentekrar artacağı ve mevsim normalleri civarında, kuzey ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 15 Mayıs 2022 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 17 Mayıs 2022 Salı günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 26 dereceyi bulacak. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 15 Mayıs 2022 Pazar günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 23 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek. 17 Mayıs 2022 Salı günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek.

İZMİR^DE HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 27 dereceyi gösteriyor. 15 Mayıs 2022 Pazar günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 27 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 17 Mayıs 2022 Salı günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 30 dereceyi bulacak. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.

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