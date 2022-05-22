Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

WUZHİSHAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wuzhishan'da 2.000'in üzerinde yabani damarlı bitki ve 300'den fazla karada yaşayan omurgalı türü bulunuyor. Wuzhishan, Çin'in en yoğun ve iyi korunmuş tropikal yağmur ormanlarından biri olan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın ana kesimlerinden biridir. 22 Mayıs, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü olarak kutlanıyor. Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimindeki biyoçeşitliliğe Xinhua fotoğrafçılarının objektifinden bakın.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde bir kızböceği (coeliccia) görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde benekli siyah ağustosböceği görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde bir örümcek görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde uzun boynuzlu çekirge görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde fil kulağı (alocasia) bitkisi görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)