Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik - Son Dakika
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Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

22.05.2022 15:09
Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

WUZHİSHAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wuzhishan'da 2.000'in üzerinde yabani damarlı bitki ve 300'den fazla karada yaşayan omurgalı türü bulunuyor.

WUZHİSHAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wuzhishan'da 2.000'in üzerinde yabani damarlı bitki ve 300'den fazla karada yaşayan omurgalı türü bulunuyor. Wuzhishan, Çin'in en yoğun ve iyi korunmuş tropikal yağmur ormanlarından biri olan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın ana kesimlerinden biridir. 22 Mayıs, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü olarak kutlanıyor. Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimindeki biyoçeşitliliğe Xinhua fotoğrafçılarının objektifinden bakın.

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesimi görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde bir kızböceği (coeliccia) görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde benekli siyah ağustosböceği görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde bir örümcek görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde uzun boynuzlu çekirge görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)

Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan kesiminde fil kulağı (alocasia) bitkisi görülüyor, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bitki, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan Kesimindeki Biyoçeşitlilik - Son Dakika


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