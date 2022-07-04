Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastı failinin ülkesine iadesi talebi reddedildi - Son Dakika
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Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastı failinin ülkesine iadesi talebi reddedildi

04.07.2022 14:13
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastı failinin ülkesine iadesi talebi reddedildi

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastının faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin Haiti'ye iadesine ilişkin talep, mahkemece reddedildi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastının faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin Haiti'ye iadesine ilişkin talep, mahkemece reddedildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Samır Nasrı Salem Handal'a Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Şüphelinin avukatları Mahmut Barlas ile Tuğçe Duygu Köksal'ın ve İngilizce bilen tercümanın hazır bulunduğu duruşmada, Haiti adli makamlarından istenen yazının dava dosyasına ulaştığı bildirildi.

Mahkeme heyetinin, 65 yaşındaki zanlının iadesi halinde "ömür boyu kürek cezası"na alternatif ceza türü ve miktarına dair Haiti'den güvence istendiği, gelen cevapta da 60 yaşının üzerindeki kişilere kürek cezası verilmediği, şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Zanlının avukatı Köksal, müvekkilinin transit geçerken İnterpol kararı gerekçe gösterilerek yakalanıp tutuklandığını ve yargılama sürerken İnterpol kararının kaldırıldığını hatırlattı.

Bu karara rağmen müvekkilinin tutukluluğunun devam etmesinin hukuki olmadığını belirten Köksal, şu anda Haiti'de iç karışıklık bulunduğunu, son olaylarda 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, iadeyle ilgili koşulların bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğu belirtildiğinden Haiti'ye iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen Samır Nasrı Salem Handal, polisin hakkında yanlış bir suçlama yaptığını savunarak, bu nedenle İnterpol kararının da kaldırıldığını ifade etti.

Buna rağmen hala tutuklu kalmaması gerektiğini anlatan Handal, "Adil bir yargılama talep ediyorum. Cezaevinden çıkmak istiyorum, geri gönderilmek istemiyorum. Geri gönderilirsem ya işkenceye maruz kalacağım ya da öldürüleceğim. Adalet istiyorum, özgür kalmak istiyorum." dedi.

Şüphelinin diğer avukatı Mahmut Barlas da son günlerde Haiti'de ciddi bir ayaklanma çıktığını, hapishanelerde insanların açlık, susuzluk ve bakımsızlıktan öldüğünün raporlarla ortada olduğunu kaydetti.

Tekrar söz alan Avukat Tuğçe Duygu Köksal, müvekkilinin iade edilmesi halinde "cumhurbaşkanına suikasta yardım" suçundan yargılanacağını ve yüzde 99 ihtimalle insan haklarına aykırı bir cezaya maruz kalacağını savundu.

Duruşmada son kez savunması sorulan Handal ise "Masumum, adil yargılanmak istiyorum. Adalet istiyorum." diye konuştu.

Kısa bir aranın ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, şüphelinin ülkesine iadesinin oy çokluğuyla reddine karar verdi.

Mahkeme'nin tahliyesine hükmettiği sanık Samır Nasrı Salem Handal, kararı tercümanın çevirisiyle SEGBİS'ten üzerinden öğrendikten sonra kendisini yere atarak sevinç gözyaşı döktü.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'ın, maktul Jovenel Moise suikastına ilişkin "suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtilmişti.

Talepnamede, şüphelinin Türkiye'ye 15 Kasım 2021'de hava yoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığı, aynı gün Haiti'ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı aktarılmıştı.

İade evrakının Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtilen talepnamede, buna göre, 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdiği, Cumhurbaşkanı'nı öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşya ve önemli evrakı da aldıkları, bu kişilerin çoğu yakalanırken şüpheli Handal'ın da bu olaya karışanların arasında olduğu anlatılmıştı.

Talepnamede, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun "rızaya dayalı iade usulü" uygulanarak şüpheli tarafından kabul edildiği takdirde, bu kanun ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi istenmişti.

Şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi istenmişti.

Haiti'deki cezası ömür boyu kürek

Mahkeme heyeti, önceki celselerde şüphelinin Haiti'ye iade edilmesi halinde verilebilecek cezasının ne olduğunu Haiti adli makamlarına sormuştu.

Haiti adli makamlarından alınan yanıta göre, şüpheliye isnat edilen suçların Haiti'deki karşılığının ömür boyu kürek cezası olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan şüphelinin avukatı, müvekkili hakkındaki kırmızı bülten kararının kaldırılması için İnterpol'e başvurmuştu.

İnterpol, 8 Nisan'da üye ülkelerin şüpheli hakkındaki verilere erişiminin bir sonraki incelemeye kadar kaldırılmasına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Jovenel Moise, İstanbul, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastı failinin ülkesine iadesi talebi reddedildi - Son Dakika

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